Поліцейські знову потрапили в ДТП

У Сторожинці легковик зіткнувся з поліцейським автомобілем. Про це повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

Під час аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, травмованих немає.

Дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 10-го червня.

Екіпаж сектору реагування патрульної поліції Сторожинецького відділу поліції отримав повідомлення про правопорушення.

Коли поліцейські виїхали на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander на перехрестя вулиць Шевченка та Чернівецької з увімкненими світловими та звуковими сигналами, водій автомобіля BMW не надав переваги в русі, внаслідок чого відбулося зіткнення.