Telegram запустил продажу криптотокенов – Gram

Telegram запустил продажу ограниченной партии криптотокенов. Основная часть токенов будет реализована на полномасштабных торгами осенью в этом году, сообщает ain.ua со ссылкой на TechCrunch.

Компания, которая разрабатывает мессенджер, уже заработала $1,7 млрд на закрытом ICO в прошлом году — тогда ее токены были доступны только аккредитованным инвесторам.

Gram

Сейчас же токены Gram будут предлагать обычным криптопокупателям, листинг будет проводиться на бирже Liquid 10 июля этого года. Полноценная публичная продажа токенов начнется в октябре этого года, правда, в США, Японии и Китае эти активы доступны не будут.

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Издание отмечает, что к данной предпродаже компания готовится в условиях «радиомолчания», что странно. Продажей будет заниматься не сам Telegram, а крупнейший владелец Gram-токенов в Азии под названием Gram Asia. Пресс-релиз компании, объявляющий о продаже, готовился как будто без участия Telegram, к примеру, в нем нет цитаты Павла Дурова по этому случаю.

«Довольно странная ситуация, даже для криптомира, поскольку здесь принято подтверждать продажи и партнерства», — отмечает издание.

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