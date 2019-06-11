Кортеж президента Зеленського поповнився машиною-дублером

Сьогодні, 11 червня, Конституційний суд України розглядає по суті подання нардепів від Народного фронту про визнання указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради неконституційним.

Напередодні засідання сам Володимир Зеленський зробив заяву, в якій сказав, що буде присутньою на сьогоднішньому засіданні. І він був. Правда не більше 10 хвилин.

Володимир Зеленський у залі КСУ, фото: «Країна»

Зайшов в зал раптово під час промови судді, коротко повідомив, що рейтинг довіри Раді впав до 4% і народ аплодує рішення розпустити парламент. «Сподіваюся ви приймете справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно», — сказав він і незабаром покинув суд.

За кілька хвилин до виїзду гаранта — проїхала легковик Volkswagen Passat, яка розчищає автопотік («зозуля»), потім — мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною, слідом два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде Володимир Зеленський), і замикають кортеж бусик і седан Volkswagen.

Основною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, що охороняється, до речі, на сленгу вона називається «упаковка».

Замикаючі кортеж автомобілі, фото: Изым Каумбаев, «Країна»

Лайфхаком з машиною-дублером користувався і екс-президент Петро Порошенко. Однак у кортежі було дев’ять машин і реанімобіль.

Зазначимо, що регулювальники дороги для Зеленського не перекривали, він вирушив у бік Адміністрації президента.

Цікаво, що буквально минулого тижня джерела в оточенні Володимира Зеленського сказали «Країні», що він зменшив свій кортеж з восьми до двох автомобілів. Більше нічого не уточнювалося. Можливо, два автомобіля — це і є ті самі чорні «мерси», а машини супроводу в рахунок не беруться.