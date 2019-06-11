У Харківській області в річку викинули близько тонни гниючого м’яса

У Харківській області в одну з річок, яка є притокою Сіверського дінця, викинули близько тонни гниючого м’яса.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив голова «Асоціації рибалок України».

«Харківська область найближчим часом може зіткнутися з наслідками серйозної екологічної катастрофи. Одна з ключових для регіону річок забруднена гниючим м’ясом. Невідомі зловмисники викинули в річку Хотимельку, яка є притокою річки Сіверський Донець, близько тонни гниючого курячого м’яса. Гниль поступово пливе вниз за течією у напрямку до Кулаковському затоки Печенізького водосховища на річці Сіверський Донець. Це загрожує всьому регіону масштабною катастрофою, отруїтися можуть тисячі людей. Враховуючи, що в області стоїть спека, наслідки цієї катастрофи складно уявити», — сказав А. Чистяков.

За його словами, в 2018 році було отруєно майже все живе в 1200 українських водоймах.

«Ще в 980 водоймах відбулися заморні явища риби, причиною яких вважали зменшення кількості розчиненого у воді кисню унаслідок розростання синьо-зелених водоростей, які при гнитті виділяють токсини і спалюють розчинений у воді кисень», — резюмував голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.