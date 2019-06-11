Кликав кота і впав у дитинство: Барі Алібасов вийшов з коми

Продюсер Барі Алібасов прокинувся після коми і запитав про свого кота. Про це повідомив його син Барі Алібасов-молодший.

«З ранку тільки прохрипів: «Де мій кіт? Все в порядку з котом?» — і зараз без свідомості досі», — розповів син.

Як повідомляють ЗМІ, він впав у дитинство.

Також новини про стан продюсера у вівторок повідомив його піар-директор Вадим Горжанкин з посиланням на сина Алібасова.

«Довгоочікувана новина. Батько прокинувся», — передав заяву Алібасов-молодший.

За його словами, отець поки що не може говорити і зовсім не пам’ятає, як і що з ним сталося, і не тільки. «В тому числі і те, що він Барі Алібасов», — зазначив син продюсера.

«Поводиться, ніби йому 5 років. Сподіваюся, це тимчасово. А поки у мене двоє дітей», — написав Алібасов-син в соцмережі і виклав перше фото батька після пробудження.

Раніше повідомлялося, що Алібасов не вийшов з медикаментозного сну в поставлений термін. У стан медикаментозного сну Алібасова ввели 6 червня для того, щоб зняти больові відчуття і спростити проведення екстреної терапії. Син Алібасова повідомив, що при лікуванні виникли ускладнення: один з опіків заростає неправильно, і з-за цього кишечник може закупоритися вакуумній.

До того Барі Алібасов випадково переплутав рідина для очищення труб з соком і випив її, внаслідок чого він потрапив в реанімацію з опіком стравоходу четвертого ступеня, опіком шлунка другого ступеня і опіком дихальних шляхів.