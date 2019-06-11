Росіянка вкрала з роботи діамантів на мільйони доларів

Через два місяці після крадіжки в Москві картини російського живописця Ісаака Левітана “Літній пейзаж. Вежа”, російські правоохоронні органи затримали на гарячому крадійку алмазів та діамантів.

Слідчі затримали росіянку, яка обікрала свого роботодавця – компанію “Алроса”, яка є одним з найбільших світових виробників дорогоцінних каменів – більше ніж на 3 млн доларів.

Співробітниця ювелірного підприємства винесла з роботи майже півтисячі коштовностей і разом з двома подільниками продавала їх на чорному ринку.

Поліція затримала “діамантових злодіїв” на гарячому. Крім вкрадених каменів, у них знайшли понад 2 млн доларів, 500 тис. євро та ювелірні вироби відомих світових брендів, в тому числі 30 інкрустованих діамантами годинників.