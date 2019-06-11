В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендується

У пляжів Одеси та області — аномальне явище, через інтенсивне зростання водоростей вода набула зелений відтінок.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Госпотребслужби в Одеській області.

Відомство рекомендує утриматися, особливо дітям, від купання в морській воді. Не рекомендується також споживати рибу з прибережної зони, мідії, креветки та інші морепродукти.



Уточнюється, що виникло явище може призвести до появи у воді небезпечних речовин і мікробіологічних організмів.

Раніше, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Білій Церкві (Київська область) вирішила відновити роботу насосно-фільтрувальної станції, яку відключили через попадання в річку Рось небезпечних отрутохімікатів.

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