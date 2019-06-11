Справа про достроковий розпуск Ради: Зеленський більше не прийде на засідання КСУ

Президент України Володимир Зеленський приходив на засідання Конституційного суду України за запрошенням голови суду і скористався своїм правом клопотати про представництво своїх інтересів у справі.

Про це заявив представник Президента у КСУ Федір Веніславський в кулуарах КСУ.

«Президент з’явився на засідання Конституційного суду у відповідності з тим запрошення, яке надійшло, і він скористався своїм правом — заявив клопотання про те, щоб суд слухав справу у його відсутність за представництвом його інтересів представником Президента в Конституційному суді», — зазначив Веніславський.

При цьому, він додав, що присутність Президента протягом тривалого часу на засіданні КСУ могла бути розцінено опонентами як спроба тиску, тому він лише заявив клопотання і залишив зал засідання.