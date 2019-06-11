У середу в Україну прийде 35-градусна спека

У середу, 12 червня, в Україні триватиме спекотна погода, а денна температура повітря підніметься до +30…+35 градусів. Дощі обіцяють лише на заході.

За її словами, у західних областях температура вдень +29…+32 градуси.

Найближчої ночі буде трохи прохолодніше. “Можна дихати, гуляти і весело бити комарів – в Україні +17…+23 градуси”, – написала вона.

Окремі дощі з грозами можливі на заході, півночі та в Вінницькій області. Правда, їх масштаб і поширення зменшуються, спека випаровує вологу, тому дощі можливі в цих частинах слабкі. У східних областях, південній частині та більшості центральних областей буде сухо, ясно, жарко. Також варто перестрахуватися на випадок пожежної небезпеки.

У Києві В середу буде спека +30…+33 градуси, істотні опади не передбачаються. Далі – знову спека, буде домінувати сухе повітря.

“Рухайтеся повільно, ретельно мийте себе і фрукти, забудьте на час про сирих суші, стихійної свіжій рибі, нехай живуть компоти, вода, морозиво, кабачки, льон, бавовна, шовк, батист, потроїти місця з свіжою водою для кота, захищати дітей і квіти від прямого сонця”, – рекомендує синоптик.