Зеленський звільнив 15 губернаторів областей

У вівторок, 11 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ в п’яти областях.

Про це на брифінгу 11 червня, в Києві заявив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

«Сьогодні надійшла перша частина уявлень з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнені голова Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонений від виконання обов’язків в.о. голови, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської облдержадміністрацій», – повідомив він.

Також глава держави звільнив начальників Управлінь Служби безпеки України в п’яти областях.

«Прийнято рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані в сенсі явища, пов’язаного з контрабандою», – додав Рябошапка.

Він уточнив, що Зеленський підписав укази про звільнення начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулю, в Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожук.