В Колорадо з перегородившего шосе валуна зроблять пам’ятник

У другій половині травня в американському штаті Колорадо з 300-метрового схилу на шосе між населеними пунктами Кортес і Теллерайд обрушилися два величезні валуни розміром з будинок, перегородивши дорогу і залишивши під собою воронки глибиною до 2,5 м.
Менший з них підірвали дорожні робітники. Другий камінь влада штату вирішили залишити в якості пам’ятки. Перенесення шосе, а не каменю заощадить бюджету 200 тисяч доларів.
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Всього ж ремонт після обвалу обійдеться в 1,3 мільйона доларів. «Ми очікуємо, що у майбутніх поколінь буде можливість спостерігати цей геологічний шедевр, який ми називаємо Меморіальної скелею», — сказав губернатор Колорадо Джаред Поліс.
Терміни відновлення автомобільного руху на перекритому ділянці дороги поки не називаються.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на популярному грецькому пляжі обвалилася скеля: 7 постраждалих.
За матеріалами Delfi.ee
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