У Дніпрі жінка продавала гранати в підземному переході

У Дніпрі поліція затримала 52-річну місцеву жительку, яка в підземному переході продавала гранати. Інцидент стався в Новокодацком районі.

Відзначається, що зловмисниця зберігала боєприпаси у звичайній коробці. Поліцейські вилучили у неї дві гранати Ф-1 із запалами та задокументували факт продажу боєприпасів.

За місцем проживання жінки був проведений обшук, під час якого правоохоронці виявили два гранатомета РПГ-26. Все вилучене направлено на експертизу. Встановлено, що жінка вже була раніше судима за збут наркотиків, крадіжки і незаконне зберігання зброї.

Зараз вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Порушено кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Затриманій загрожує до семи років позбавлення волі.