Адміністрація Президента: укази Порошенко скасовано як незаконні

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що глава держави скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя як незаконні.

Про це заявив на брифінгу 11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка.

«Наприкінці каденції президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору у Вищу раду правосуддя. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії, завершення відбору, Порошенко призначив всупереч закону про ВРП», – сказавши Рябошапка.

«Сьогодні справедливість було відновлено. Зеленський підписав указ про скасування тих рішень та оголосив новий конкурс на посади членів ВРП», – додав він.

На уточнююче запитання Рябошапка зазначив, що не вбачає в цьому рішенні втручання в діяльність судової гілки влади

«Це відновлення справедливості, оскільки ті укази були видані з порушенням як Конституції, так і закону про Вищу раду правосуддя. Президент як гарант дотримання прав людини та Конституції не може не реагувати на укази, які явно суперечать законодавству», – сказав заступник глави АП.

Нагадаємо: 13 травня чинній на той час президент Петро Порошенко призначив Андрея Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

10 червня шостий президент Володимир Зеленський скасував ці два указисвого попередника.

Вища рада правосуддя – це орган, який забезпечує незалежність судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності й доброчесності.

Її створення передбачала судова реформа 2016 року на заміну Вищої ради юстиції. Закон «Про Вищу раду правосуддя» набув чинності 5 січня 2017 року.

Рядків повноважень членів Вищої ради правосуддя – 4 роки.