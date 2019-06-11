Ресторатор Тищенко піде у Раду від команди Зеленського в Києві по округу Третьякова

Відомий ресторатор і ведучий програми «Ревізор» Микола Тищенко буде балотуватися від президентської партії «Слуга народу», він хоче потрапити у Верховну Раду і стати народним депутатом по київському округу № 218 (Святошинський район) народного депутата від БПП Олександра Третьякова (БПП перейменували в «Європейську солідарність» — прим. ред).

Нагадаємо, Тищенко був присутній на партійному з’їзді партії «Слуга народу», який проходив 9 червня в столичному Ботанічному саду. Оточивши себе шанувальниками для селфи, він грубо відштовхнув журналіста «Країни» Анастасію Товт. Раніше була інформація, що Тищенко збирається балотуватися від партії «Слуга народу» по округу 233. Втім, дані не підтвердилися.

17 травня Миколи Тищенка виповнилося 47 років. Він ніколи не був у політиці. Двічі розлучений, у 2016 році одружився втретє на Аллі Барановської. 21 лютого 2017 у Тищенко народився другий син.