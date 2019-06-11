Заступник голови СБУ Фролов і Косинський звільнені з-за можливої причетності до протиправних діянь під час виборчої кампанії, — Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського через їх можливу причетність до протиправних діянь під час передвиборної кампанії.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

«Були звільнені два заступника голови Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, у тому числі (які) відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це тільки початок шляху. Я маю на увазі звільнення. Інші речі будуть здійснюватися вже в процесуальному порядку. Мова йде про звільнення двох заступників голови СБУ Фролова Олега Володимировича, а також Косинського Владислава Володимировича», — сказав Рябошапка на брифінгу в Києві у вівторок.

Олег Фролов

Владислав Косинський