У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У Києві через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Києва в Facebook.

У повідомленні говориться, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

З метою збереження дорожнього покриття вулиць у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.