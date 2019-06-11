Российские курьёзы: калининградскому Ивану Голунову грозит 10 лет строгого режима

Калининградского Ивана Голунова, Игоря Рудникова, который получил 5 ножевых ранений после резонансных расследований, обвиняют в вымогательстве 50 тыс.дол. Ему грозит 10 лет строгого режима. Об этом сообщает Zrada.today.

17 марта 2016 года депутат и главный редактор издания “Новые колёса” Игорь Рудников получил 5 ударов ножом. Отмечается, что в это время, журналист занимался расследованием по застройке курортного Светлогорска.

Как заявляет сам Игорь Рудников, нападающие не скрывали лиц, но полиция задержала только одного из них. Им оказался бывший Омоновец Алексей Кашинир. Изначально суд приговорил преступника к 1,5 году заключения в колонии-поселения. Только через два года потерпевший добился пересмотра приговора.

Нападающий получил 9 лет строгого режима.

Сам Рудников обвинил генерала СК Леденёва в саботаже расследования. Генерал якобы получил взятку в виде особняка в элитном районе Калининграда.

Журналист сообщил об инциденте в газете, обратился к Генпрокурору, Главе СК РФ и Путину.

В последствии, как сообщают российские источники, Рудников попал в тюрьму по делу о вымогании 50 тыс. дол от генерала Леденёва.

Прокурор запросил 10 лет строгого режима для калининградского Ивана Голунова.

Решения суда станет известным 17 июня.

Zrada.today обещает информировать своих читателей о деле Ивана Голунова и Игоря Рудникова.

Читайте также: В РОССИИ: МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛ В ТРАМВАЕ СОЗНАНИЕ, ВЫНЕСЛИ И ОСТАВИЛИ ЛЕЖАТЬ. ВИДЕО

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!