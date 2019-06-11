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У Росії відбулося чергове ЧП з сумно відомим літаком Sukhoi Superjet

11.06.2019

У Росії відбулося чергове ЧП з пасажирським лайнером Sukhoi Superjet 100. Через несправність літака виліт авіарейсу Брянськ — Сочі був затриманий.

Директор аеропорту Олександр Сай повідомив, що виліт літаків Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії «Азимут» з Брянська в Сочі в розкладі значиться на 10:45, проте його довелося відкласти. Причиною цього стала виявлена технічна несправність повітряного судна, а саме проблема з системою запуску двигуна.

У зв’язку з подією пасажирам довелося пересісти на присланий з Краснодара резервний літак, який доставив їх в Сочі.

 

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