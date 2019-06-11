Сон при світлі загрожує жінкам ожирінням

Зв’язок між освітленим приміщенням і ожирінням виявили американські вчені з Національного інституту наук про здоров’я в штаті Північна Кароліна. Результати були опубліковані в медичному журналі JAMA Internal Medicine.

У рік – по кілограму

Як стверджує керівник дослідження Дейл Сендлер, сон із працюючим телевізором або включеним світлом загрожує набором п’яти кілограмів протягом п’яти років.

Цей середній показник – результат аналізу даних про 43 722 американських жінок у віці від 35 до 74 років, які спостерігаються з 2003 по 2009 рік. Дані включали інформацію про звички сну кожної жінки. Враховувався також індекс маси її тіла.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Індекс маси тіла (ІМТ) – показник, що враховує вагу і зріст людини. Використовується для визначення ризику ожиріння. Нормальний ІМТ зазвичай коливається між 18,5 і 24,9. ІМТ 30 і вище вважається ожирінням.

Індекс маси тіла злетів на 10 відсотків

Звички сну учасниць експерименту були розділені на чотири категорії: відсутність світла, невеликий каганець в кімнаті, світло поза приміщенням і світло від телевізора.

Жінки, які повідомили про більш ніж одному типі штучного освітлення, були віднесені до категорії з найвищим рівнем негативного впливу. Жінки, що спали в масці або які повідомили про відсутність світла під час сну, класифікувалися як не відчувають негативного впливу.

Було встановлено, що сон з телевізором або включеним світлом протягом експерименту пов’язаний із збільшенням ІМТ щонайменше на 10 відсотків.

Просто вимкніть світло!

Вчені констатували, що експеримент проводився в епіцентрі епідемії ожиріння в Сполучених Штатах, де люди не замислюються про його профілактики. І навіть не намагаються сісти на дієту і зайнятися фізичними вправами. Якщо результати дослідження вірні, то їх можна використовувати для зниження додаткового ризику ожиріння, хоча б просто вимкнувши світло під час сну.

Дослідження показали, що нічне світло негативно впливає на метаболізм, а поганий сон пов’язаний з накопиченням небезпечних бляшок в організмі. Вчені сформулювали просту рекомендацію для населення: вилучати із зони сну телевізори та іншу техніку, щоб нічний відпочинок був здоровим.

За матеріалами CNN

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