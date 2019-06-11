Потрібно чесно врегулювати питання опозиції, — Стефанчук про одному з перших законів «Слуги народу»

Представник президента Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук заявив, що «Слуга народу» хотіла б сформувати однопартійну більшість після дострокових виборів Ради і першим ділом має намір врегулювати діяльність опозиції.

Про це він сказав в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Перше, що ми хочемо запропонувати, один з перших законів, це чесно врегулювати питання опозиції. Тому що і більшість, і опозиція — це політичні суб’єкти. І від того, як вони будуть боротися ідеологіями, як вони будуть конкурувати між собою не шляхом домовленостей, квотного принципу представленості в уряді і т. д., буде залежати багато в чому і якість української політики», — сказав він.

Стефанчук запевнив, що «Слуга народу» «налаштована на конструктивну співпрацю» з іншими політсилами. У приклад він навів роботу з Верховною Радою і те, що Зеленський подає «всі необхідні законопроекти». При цьому раніше Зеленський назвав те, що відбувається в Раді бунтом, оскільки не розглянута жодна із запропонованих їм ініціатив.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський, який днем раніше вступив на посаду президента, заявив, що розпускає Раду і призначив дострокові вибори на 21 липня. У «Слуги народу» сказали, що програма-максимум — одноосібно сформувати коаліцію без інших фракцій за рахунок мажоритарників. При цьому на скликаному на прохання Зеленського засіданні Ради 22 травня його ідею про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар’єру до 3% навіть не включили у порядок.