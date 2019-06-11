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За 250 років дика природа втратила близько 600 видів рослин

11.06.2019

Британські та шведські вчені виявили, що за останні два з половиною століття зник 571 вид рослин. А це більш ніж у два рази перевищує кількість видів птахів, ссавців і земноводних, вимерлих за той же період – 217.

Дослідники з Королівських ботанічних садів Кью (Лондон) та Стокгольмського університету вважають, що ці цифри навіть не дотягують до істинного масштабу втрат.

Однак були зафіксовані і позитивні моменти. Деякі рослини, які колись вважалися вимерлими, були відкриті заново, наприклад, чилійський крокус.

Витягти уроки і зупинити процес

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

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Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Згідно з недавнім звітом ООН, під загрозою зникнення перебуває мільйон видів тварин і рослин.

Результати досліджень свідчать, що вимирання рослин відбувається в 500 разів швидше, ніж це траплялося б природним шляхом, тобто без руйнівного втручання людини.

Експерти вважають: аналіз задокументованого вимирання світової флори допоможе зробити правильні висновки, щоб врешті-решт зупинити процес.

Фото: Shutterstock

За словами доктора Еліс Хамфріс зі Стокгольмського університету, більшість людей здатні назвати вимерлих ссавців або птахів, але зовсім мало хто може згадати вимерлі рослини.

Найбільші втрати відбуваються на островах і в тропіках, є домом для цінних дерев і, як правило, особливо багатих різноманітністю флори.

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Вимирання рослин може призвести до зникнення інших організмів, залежать від флори. Наприклад, комах, які використовують рослини в їжу і для відкладання яєць.

Гербарії донесуть інформацію до нащадків

Дослідники назвали заходи, які допоможуть загальмувати зникнення рослин:

— облік і опис видів по всьому світу;

— турбота про гербариях, які зберігають зразки рослин для нащадків;

— всіляке сприяння ботанікам, проводять життєво важливі дослідження;

— навчання дітей бачити і розпізнавати рослини.

Ми безпосередньо залежимо від рослин: і коли вони виступають в ролі їжі, природного тенту або будівельних матеріалів, і коли надають еко-послуги – утворюють кисень і піклуються про психічне здоров’я людини.

За матеріалами BBC

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