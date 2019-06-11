За 250 років дика природа втратила близько 600 видів рослин

Британські та шведські вчені виявили, що за останні два з половиною століття зник 571 вид рослин. А це більш ніж у два рази перевищує кількість видів птахів, ссавців і земноводних, вимерлих за той же період – 217.

Дослідники з Королівських ботанічних садів Кью (Лондон) та Стокгольмського університету вважають, що ці цифри навіть не дотягують до істинного масштабу втрат.

Однак були зафіксовані і позитивні моменти. Деякі рослини, які колись вважалися вимерлими, були відкриті заново, наприклад, чилійський крокус.

Витягти уроки і зупинити процес

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Згідно з недавнім звітом ООН, під загрозою зникнення перебуває мільйон видів тварин і рослин.

Результати досліджень свідчать, що вимирання рослин відбувається в 500 разів швидше, ніж це траплялося б природним шляхом, тобто без руйнівного втручання людини.

Експерти вважають: аналіз задокументованого вимирання світової флори допоможе зробити правильні висновки, щоб врешті-решт зупинити процес.

За словами доктора Еліс Хамфріс зі Стокгольмського університету, більшість людей здатні назвати вимерлих ссавців або птахів, але зовсім мало хто може згадати вимерлі рослини.

Найбільші втрати відбуваються на островах і в тропіках, є домом для цінних дерев і, як правило, особливо багатих різноманітністю флори.

Вимирання рослин може призвести до зникнення інших організмів, залежать від флори. Наприклад, комах, які використовують рослини в їжу і для відкладання яєць.

Гербарії донесуть інформацію до нащадків

Дослідники назвали заходи, які допоможуть загальмувати зникнення рослин:

— облік і опис видів по всьому світу;

— турбота про гербариях, які зберігають зразки рослин для нащадків;

— всіляке сприяння ботанікам, проводять життєво важливі дослідження;

— навчання дітей бачити і розпізнавати рослини.

Ми безпосередньо залежимо від рослин: і коли вони виступають в ролі їжі, природного тенту або будівельних матеріалів, і коли надають еко-послуги – утворюють кисень і піклуються про психічне здоров’я людини.

За матеріалами BBC

Читайте також:

Вчені знайшли спосіб зробити рослини стійкими до змін клімату

Рослини розмовляють один з одним по підземній мережі

Електромагнітне забруднення: стільниковий зв’язок та wi-fi знищують птахів, бджіл та рослин