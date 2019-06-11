Все ще чекають Росію? Мережа обурило фото з магазину на Донбасі

Місто Кремінної Луганської області обійшли стороною бойові дії, і після 2014 року населений пункт прийняв безліч вимушених мігрантів з Донбасу.

Парадоксально, але в місті переселенців, які втратили будинок після російської агресії, все ще відчуваються проросійські настрої. Свідчення тому — продукція, що випускається місцевими заводами і продається в торговельній мережі в Кремінной.

Так, в магазині в Кремінной виявилося пиво з дуже показовою назвою — «Московське» та з не менш специфічною етикеткою. На пляшку з вежами Кремля і російським триколором звернула увагу мешканка Луганської області Жанна Скорик. Спроби поспілкуватися з виробником показали, що кольори російського прапора компанію не бентежать і це не упущення, а свідома позиція.

«Коли подзвонили на гарячу лінію „Пінта“, вони сказали, що це не прапор країни-окупанта, а просто стрічка», — розповіла Скорик.

Випускає пиво з триколором компанія «Пінта-Кремінський пивоварний завод». За інформацією блогера Дениса Казанського, належить підприємство колишньому депутату-регіоналу Володимиру Струку.