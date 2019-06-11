Віртуальний гід по Вишгороду: на історичних пам’ятках встановлять QR-коди

22 пам’ятки Вишгородщини будуть оснащені QR-кодами і об’єднані в єдину цифрову систему. Просканувавши код, можна буде дізнатися цікаві факти про ці історичні пам’ятки.

Таблиці з QR-кодами будуть розміщені або на історичних будівлях, або поруч з тим місцем, де вони раніше перебували. Якщо на цьому місці зараз стоїть сучасна будівля, то табличка буде висіти на ньому. Під кодом буде коротка інформація про пам’ятник і його зображення.

На які пам’ятки помістять QR-коди?

Серед найбільш відомих визначних пам’яток — руїни давньоруського Борисоглібського собору, побудованого за правління Ярослава Мудрого. У цьому соборі були поховані останки святих Бориса і Гліба, синів князя Володимира Святославича (мощі втрачені під час татаро-монгольської навали).

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Ще одна визначна пам’ятка — унікальний гончарний горн часів київської Русі, єдиний повністю збережений. Крім того, під QR-кодами будуть цілі квартали майстрів — гончарів, металургів. Також вперше за допомогою QR-коду буде показаний могильник, виявлений у минулому році.

Люди у Вишгороді ходять по вулицях, навіть не підозрюючи, що у них під ногами цілі віхи історії. У міста дуже загадкова історія. До минулого року археологи не знали, що сталося з містом, коли в результаті Батиєва навали в 1240 році згорів Київ. Історики сперечалися багато років; вважалося, що монголо-татари Вишгород не чіпали. Але минулорічні розкопки могильника показали, що Вишгород спіткала така ж доля, як і Київ. Вирішена одна з найцікавіших загадок міста, і люди зможуть про це дізнатися завдяки QR-кодом.

Проект буде здійснено Вишгородським історико-культурним заповідником, який виграв відповідний грант. Впровадження програми триватиме 5 місяців з поетапною адаптацією сайту, розробкою контенту, і встановленням табличок з QR-кодами на об’єктах. Інноваційний проект втілюється в життя за підтримки Українського Культурного Фонду. Також до підтримки проекту приєдналися багато культурні діячі, в тому числі актриси Лариса Кадочникова та Ірма Вітовська.

«Аналогів проекту поки немає ні в одному музейній установі в Україні, — запевняє директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко. — Сьогодні Вишгород має урбанізовані особа, багато старовинних пам’яток не збереглося. Однак місту досі є, чим здивувати туриста».

Інтерактивна туристична навігація застосовується вже понад 10 років у Європі і показала себе зручним і дієвим інструментом популяризації об’єктів культурної спадщини. Українські розробники сподіваються завдяки проекту встановити контакт між культурними пам’ятками і сучасним містом в зручному форматі, щоб люди відчули зв’язок з історією, просто гуляючи по Вишгороду.

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