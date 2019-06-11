СРСР — країна немитих туалетів

Давно хотів написати пост на тему громадських туалетів в СРСР. Здається, що тема начебто якась малозначна — але насправді дуже важлива і розповідає багато про совковою життя, якщо не взагалі все. “А зате СРСР робив ракети!” — час від часу вскрикивают фанати СРСР в коментарях до моїх постів про радянське життя, а я вам скажу так — дивіться не на ракети, а на громадські туалети — саме вони і є показником справжнього рівня життя в країні.

Відразу Уточню — з громадськими туалетами в совку все було не просто погано, а ДУЖЕ погано. Власне, це був найбільш яскравий показник справжнього ставлення до людей в СРСР і справжнього положення цієї країни у світі — за винятком ВПК, СРСР мало чим відрізнявся від країн Третього світу, як би не бундючився показати протилежне.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про громадських туалетах в СРСР. Загалом, обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

Туалети і щоденне радянських приниження.

Почнемо з того, що в принципі представляли із себе громадські туалети в СРСР. По-перше — в містах (навіть у великих, на зразок Москви або Ленінграда) громадських туалетів було дуже мало — найчастіше вони розташовувалися в центрах міст і займали або окрема будівля, або окреме велике приміщення на перших поверхах історичних будівель. Вже одне це було відмінним прикладом совкового устрою життя — замість того, щоб зробити два десятки туалетів простіше, так би мовити “для людей” — будували один помпезний сортир з мармуровою обробкою а-ля мавзолей і швейцаром біля входу, так і черга переминающихся з ноги на ногу громадян біля дверей подібного закладу була майже такою ж, як в зіккурат з тушкою Вождя. І так, туалети (особливо починаючи з 1980-х) були платними — вас безкоштовно у них ніхто б не пустив.

Що найсмішніше — незважаючи на всю зовнішню помпезність подібних закладів, і навіть незважаючи на те, що туалети були платними, всередині все було організовано вкрай убого стіни кабінок найчастіше не доходили до стелі, а іноді і зовсім не мали передній закривається двері (нульова приватність), в туалетах практично ніколи не було туалетного паперу (його б тут же сперли), вода практично завжди була винятково холодна (існувала навіть особлива модель “туалетного рукомийника” з одним чорним пластиковим вентилем), а самі унітази були найчастіше так званого “азіатського типу” — зразок дірки в підлозі. У якості “механізації виробництва” в останні роки СРСР у таких сортирах могли повісити кілька сушарок для рук “Vejelis” з червоною кнопкою включення і маленьким дзеркальцем на передній панелі. Сушарки були вкрай малопотужними, і висушити за допомогою них руки було дуже непросто.

Що залишалося ще городянам і гостям міста, крім подібних платних туалетів-мавзолеїв? Туалети були в кафе і ресторанах — але по-перше, в СРСР цих закладів було трохи в принципі, а по-друге — просто так зайти туди в туалет вас могли і не пустити. Це зараз існує закон, що в туалет будь-якого кафе може зайти людина з вулиці — а в совку вас могли просто вигнати з закладу з криками “бач, чого захотів!”.

Крім кафе, залишалися ще різні дворики, підворіття і під’їзди, а також зарості кущів — як сказав герой Володимира Кашпура у фільмі “Про бізнесмена Фому” — “Батьківщина дала кожному право абсолютно безкоштовно гадити під будь-яким кущем”. Калюжі сечі були радянських під’їздах явищем далеко нерідким — і що найсумніше, йшли на такі злочини часто зовсім не маргінали і алкаші, а звичайні громадяни, у яких просто не залишалося іншого виходу.

Власне — ось такі приниження і повинні були терпіти звичайні радянські громадяни. Типова радянська життя складалося не з ракет і балетів, а з дрібних щоденних принижень — в черзі, на роботі, в транспорті, в поліклініці, в школі, в громадському туалеті і так далі.

В країні невымытых сортирів.

Тут ми підходимо до ще одного дуже цікавого моменту, про який не можна не написати — крім того, що громадських туалетів з СРСР було мало і туди треба було купувати вхідні квитки в кінотеатр — саме санітарний стан вбиралень м’яко кажучи залишало бажати кращого. І це ще один дуже явний приклад реального стану справ у СРСР — ви відстоюєте в черзі, платіть гроші і все одно отримуєте щось низькопробне. Альтернативи немає, конкуренції немає, скаржитися нікому — саме так і було в цілому влаштований совок.

Наброшу трохи фактури — як саме все це виглядало. У більш-менш пристойному стані утримувалися платні туалети в центрах міст — ті самі “мавзолеї”. Хоча і там практично завжди санітарний стан залишав бажати кращого, сантехніка була брудною і з рудою смугою на місці зливу води, а унітази були найчастіше того самого азіатського типу у вигляді дірки в підлозі, на який треба було сідати “орлом” — “і ось я сиджу на краю унітазу, як гірський орел на вершині Кавказу”.

У набагато гіршому стані були звичайні вокзальні туалети — особливо ті, які були безкоштовними. Вони, вибачте за подробиці, були засранными в буквальному сенсі слова, замість унітазів (навіть протстейших “орлиних”) нерідко були звичайні дірки в бетонній плиті підлоги, часто навіть без перегородок між ними, а в якості “пісуару” біля протилежної стіни був просто вузька (шириною і глибиною приблизно в 15 см) жолоб для стоку. Пахло в цих вокзальних сортирах так, що в повітрі можна було вішати сокиру, а прибрати ці Авгієві стайні можна було тільки за допомогою потужного пожежного брандспойта для гасіння пожеж у висотних будівлях.

Що ще цікаво — практично всі суспільні туалети (не тільки вокзальні і “мавзолеї”) були практично завжди в поганому стані. Згадайте громадські туалети у всяких радянських НДІ — вони практично завжди були теж небудь з “орлиними”, або просто з поганими унітазами без стульчак, якщо кабінок було чотири — то в одній обов’язково постійно текла вода, в іншій не працював слив, в третій на дверях не було засувки (її треба було тримати шарфом), а четверту окупувала прибиральниця, перетворивши її в комірчину для сірячинна ганчірок, жерстяних відер (з кривими написами “Інв-08-64” червоною фарбою) і дерев’яної швабри. Час від часу прибиральниця самим безцеремонним чином несподівано вривалася в чоловічий туалет і зі страшним гуркотом шурудила в коморі. Та й чистота таких туалетів (навіть у великих НДІ) залишала бажати кращого.

Загалом, як я вже написав вище — все це було відмінним показником того, як працювала радянська система. На словах все робилося “для людей” — а насправді було ось таке.

Гагарін і туалетний папір. Замість епілогу.

В цьому пості не можу не згадати про факт, який мене свого часу вразив — в СРСР відправили людини у космос в 1961 році, а туалетний папір почали виробляти тільки через 7 років, у 1968 році, та й то англійською обладнанні (свого не було). Чомусь цей факт дуже дратує фантів СРСР, і на просте згадка про це вони вибухають ось такими коментарями:

Не знаю, як ви вважаєте — а по-моєму, справжні досягнення країни демонструються не ракетами (які не мають відношення до життя 99,99% населення), а простими людськими речами на кшталт стану громадських туалетів і нормального міського транспорту — того, з чим люди стикаються щодня. І за цим показником СРСР був самою справжньою розвивається країною Третього світу — як би не прагнув довести зворотне…

Такі справи.

А ви пам’ятаєте радянські сортири? Залишилися якісь враження? Що взагалі думаєте на цю тему?

Напишіть в коментарях, цікаво)