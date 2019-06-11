«Нехера тебе завернуло»

Підозрюваного затримали в районі Якиманка, він майже нічого не пам’ятає і сильно шкодує. Хлопець обміняв крадений ноут на самокат у перехожих дівчат.

Ось так от просто молодий і здоровий хлопець щось взяв і впав у неадекватний стан, в якому розгромив офіс «Сноба», виніс ноутбук, а потім виміняв його на самокат, в кінці історії ноутбук знову виявився у хлопця, але вже без самоката.

Пощастило, що хлопець нікого не побив, або того гірше, а лише завдав збитків на 90 тисяч рублів. Співробітники редакції «Сноба» просять не робити з нього чудовиська, а швидше зрозуміти і пробачити.

В цілому побутова історія, але якби його не знайшли, а він би розніс офіс більш ліберального видання, тоді б все інакше поставилися до ситуації. Знову були б гучні слова про обмеження свободи слова в Росії.

Благо винуватця знайшли і ніякої политоты в цій історії немає. Сподіваюся, хлопця перевірять за контент в його соціальних мережах і певні татуювання на тілі.

Він хоч і пише, що це руна, але в альбомах вистачає фотографій в стилі “White power”змісту.