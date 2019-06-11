NASA запустила онлайн-трансляцию создания марсохода «Mars 2020». Где посмотреть?

NASA установила в своей лаборатории веб-камеру. Теперь каждый cможет наблюдать за созданием американского марсохода «Mars 2020», который уже 17 июля запустят в космом. По данным учёных, аппарат прибудет на Марс 18 февраля 2021 году. Событие происходит в Пасадене, штат Калифорния. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на сайт NASA.
“Вы можете наблюдать, как инженеры и технические специалисты JPL собирают и испытывают марсоход, прежде чем в следующем году он отправится в одну из самых технологически сложных межпланетных миссий”, – пишется в сообщении.
«В чистой комнате столько всего происходит и меняется, что я прихожу сюда при каждой возможности», – говорит руководитель проекта Mars 2020 Джон Макнами из JPL. «Здорово, что мы можем поделиться этой частью нашего путешествия на Красную планету с публикой в любое время».
Ласково называемая веб-камера «Seeing 2020», обеспечивает видеопоток (без звука) из смотровой галереи.
Отмечается, что пользователи могут не только смотреть, но и участвовать в онлайн-чатах с членами социальной сети JPL и командой Mars 2020.
Эти веб-чаты «Seeing 2020» будут проходить с понедельника по четверг. В 11:00 и 16:00 по тихоокеанскому времени (14:00 и 19:00 по восточному поясному времени) с дополнительными модерируемыми чатами.
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Непрерывное видео в реальном времени доступно по адресу:
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/where-is-the-rover/
Канал также доступен на YouTube с запланированными модерируемыми чатами по адресу:
http://youtube.com/NASAJPL/live
В настоящее время работа в чистой комнате High Bay 1 начинается в 8 часов утра по тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу, большая часть которой вращается вокруг ровера.
Уточняется, что задний корпус устройства уже был собран. Также учёные успели испытать режим спуска и режим круиза.
Камера также может периодически отключаться из-за проблем с техническим обслуживанием или техническим обслуживанием.
Месяцы окончательной сборки и испытаний ожидаются до того, как марсоход Mars 2020 будет готов к отправке в космический центр НАСА во Флориде. Период запуска начинается 17 июля 2020 года. Как только марсоход 2020 прибывает на Марс – 18 февраля 2021 года, он будет не только искать признаки древних обитаемых условий – и прошлой микробной жизни — но собирать образцы камней и почвы, храня их в пробирки на поверхности планеты.
Проект Mars 2020 в JPL управляет разработкой ровера для Управления научной миссии НАСА в Вашингтоне. Программа запуска НАСА, базирующаяся в космическом центре Кеннеди во Флориде, отвечает за управление запуском. Марс 2020 будет запущен со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде.
Для получения дополнительной информации о Mars 2020 посетите:
https://mars.nasa.gov/mars2020/
Для получения дополнительной информации об исследовании Марса НАСА, посетите:
https://www.nasa.gov/mars
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