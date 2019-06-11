Віктор Таран: Замість того, щоб увійти в історію світового православ’я, Філарет залишиться розкольником

Томос Православної церкви України. Мало хто знає, що в ніч перед собором 15 грудня Порошенко особисто кілька годин переконував Філарета «зменшити персональні амбіції», щоб новостворена Православна церква України отримала томос.

Тоді Філарет погодився не висувати свою кандидатуру на пост глави ПЦУ, але амбіції керувати і правити залишилися. Минуло менше півроку, і маємо заяву від Філарета: «Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде».

На щастя, цей собор не несе ніяких ризиків для новоствореної церкви. У той же час всі, хто на нього приїдуть, стануть розкольниками в очах світового православ’я.

Філарета мені шкода. Замість того, щоб увійти в історію світового православ’я як батько-засновник, він назавжди залишиться вічним розкольником.

Sic transit gloria mundi. DIXI (Так минає мирська слава. Я. – ред.).

Віктор Таран