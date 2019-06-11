Журналіст, який назвав Беленюка негром, не відмовляється від своїх слів

Співробітник парламентської газети «Голос України» Василь Чепурний не відмовляється від своїх слів на адресу потенційного депутата Верховної Ради, чемпіона світу з боротьби Жана Беленюка.

«А як я можу відмовлятися від своїх слів? Що він, від цього, побіліє? Я не бачу ніякої образи в абсолютно літературному слові «негр». Але якщо це Жана Беленюка в даному випадку ображає – я готовий перед ним вибачитися», – пояснив Чепурний.

Він вважає, що скандал навколо його публікації вигідний «грантоедским організаціям», які заради отримання грошей шукають об’єкт для критики.

«Для боротьби з ксенофобією, расизмом, антисемітизмом, (за) гендерна рівність – за те, що Захід любить, так знайшли ритуальну жертву, в якійсь мірі. Негра називаю негром, єврея – євреєм, українця українцем», – продовжив журналіст.

Видалення поста про Беленюке Чепурний пояснив тим, що його «неетично зв’язали з редакцією «Голосу України». Журналіст повідомив, що написав пояснювальну записку, і керівництво видання розглядає питання його звільнення.

«Роботодавець має право приймати і звільняти. Але відразу можу сказати, що, якщо звільнять – судитися не буду, не вважаю за потрібне», – резюмував Чепурний.

Раніше Чепурний опублікував пост, в якому висловив невдоволення тим, що у Верховній Раді може з’явитися темношкірий депутат. Видання «Голос України» вибачився перед читачами за цей вислів.