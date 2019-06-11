Олігарх Веревський купує активи збанкрутілого Дельта Банку за 4,9 млрд грн

«Фінансова компанія «Скай», засновника компанії «Кернел» Андрія Веревського, з пропозицією 182,5 млн грн стала переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу активів Дельта Банку на 4,85 млрд грн, який відбувся 7 червня.

Таким чином, дисконт у цій угоді складе 96,2%.

Згідно матеріалу, станом на 11 червня протокол за підсумками аукціону, що відбувся 7 червня, між ФГВФО та «Скай» ще не підписаний.

Раніше Фонд гарантування повідомляв, що деякі активи з зазначеного пулу знаходяться в заставі НБУ та Укрексімбанку.

В забезпечення по кредитах — об’єкти по переробці сільськогосподарської продукції, які розташовані в Одеській області, в т. ч.

39 тис. м2 промислової нерухомості;

чинний масложирової виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до залізничної колії та морського транспортного порту;

5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійно-жирового комбінату (передбачалося будівництво морського зерноперевантажувального комплексу та двостороннього пірса);

чинний олійножировий комбінат по виробництву маргарину, кулінарних і кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу (розташований поруч із залізничними коліями на 5,34 га промислових земель).

За даними ФГВФО, відповідні кредити були видані Дельта Банком для компаній: «Іллічівський зерновий порт», «Одеський олійножировий комбінат», «Іллічівська зернова компанія», «Стройбуд Іллічівськ».