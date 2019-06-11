У Раді зареєстрували альтернативний законопроект про незаконне збагачення

Верховна Рада зареєструвала альтернативний законопроект про відповідальність за незаконне збагачення, який підготовлений робочою групою профільного комітету. Про це повідомили в прес-службі українського парламенту.

Так, документ зареєстрували у Верховній Раді ще 5 червня.

Згідно з документом, якщо чиновник придбав активи, вартість яких перевищує легально отримані доходи більш ніж на тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогоднішній день становить 17 000 гривень, то йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Крім того, за незаконне збагачення посадової особи, яка займає відповідальне становище, або за збагачення у великому розмірі — 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні становить 119 000 гривень — пропонується позбавляти волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

При цьому нардепи запропонували карати тюремним строком від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років за незаконне збагачення в особливо великому розмірі — 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить — 255 000 гривень.

Також у проекті закону зазначено, що розслідувати подібні виробництва буде НАБУ, тому що незаконне збагачення відноситься до корупційних злочинів.