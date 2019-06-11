В Україні запустили петицію проти «Кварталу 95»

В Україні почали збирати підписи за заборону діяльності ТОВ «Студія Квартал 95» на території країни.

У тексті електронної петиції, яка з’явилася на сайті президента України, йдеться, що «Студя Квартал 95» проводить «багаторічну українофобію і переслідує ідеологію «русского мира».

На даний момент зібрано 800 підписів з 25 тисяч необхідних.

«1) заборонити на території України діяльність і продукцію ТОВ «Студія Квартал 95»;

2) визнати діяльність ТОВ “Студія Квартал 95″ несе загрозу незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України”, — йдеться в тексті петиції.