З 2014 року Росія вкрала 9 млрд кубометрів українського газу, — Зеркаль в Гаазі

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила в Гаазі, що Росія з весни 2014 року викрала понад 9 мільярдів покладів українського газу в Чорному морі.

Росія порушила статті 2, 56 і 77 Конвенції ООН по морському праву, розкрадаючи українські ресурси в Чорному морі.

Зокрема, РФ заблокувала доступ української сторони до покладів нафти і газу.

«Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже більше 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, які були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям», — заявила Зеркаль.



Також вона зазначила, що Росія відібрала в України цінні сучасні мобільні бурові установки і пересуває їх просторами Чорного моря, використовуючи для видобутку газу.

Вона пояснила, що в цей же час український Уряд працює з усіх сил, щоб забезпечити енергетичну самодостатність України за рахунок видобутку природного газу. Необхідний обсяг, а це 5-6 мільярдів кубометрів в рік, можна було б покрити за рахунок українських покладів в Чорному морі.