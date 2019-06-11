Звільнення Луценка через відсутність юридичної освіти вимагає Зеленський

Юрій Луценко як генеральний прокурор України не відповідає вимогам закону “Про прокуратуру”, його призначили з порушенням законодавства, сказано в поданні президента України Володимира Зеленського про надання згоди парламенту на звільнення Луценка з посади генпрокурора.

“Луценко Юрій Віталійович не відповідає встановленим законом України “Про прокуратуру” вимогам до генерального прокурора України, а тому не може перебувати на цій посаді, а його призначення на посаду відбулось із порушенням Конституції України та закону України “Про прокуратуру”, – йдеться в тексті подання.

Згідно з обґрунтуванням з посиланням на законодавство, генпрокурор є прокурором органу прокуратури, і перебування на адміністративній посаді не звільняє його від здійснення повноважень прокурора.

Крім того, згідно із законом “Про прокуратуру”, претендент на адміністративну посаду в прокуратурі має відповідати загальним вимогам до прокурора – наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи в галузі права, володіння державною мовою.

“Таким чином, генеральним прокурором може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим статтями 27 та 40 закону України “Про прокуратуру”, зокрема в частині дотримання вимог щодо наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у галузі права”, – йдеться в представленні глави держави.

Як повідомлялося, у вівторок Зеленський направив до Верховної Ради подання про надання згоди парламенту на звільнення Луценка (проект постанови №10380).

Перед голосуванням за призначення Луценка генеральним прокурором Верховна Рада 12 травня 2016 року внесла зміни до законодавства, що вилучають вимогу до генпрокурора про необхідність мати вищу юридичну освіту. Ці зміни дали змогу Луценку очолити Генеральну прокуратуру.

Джерело – interfax

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