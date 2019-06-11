Близький соратник Порошенка зробив несподівану послугу для заступника голови СБУ Баканова

Глава СБУ Василь Грицак особисто підписав наказ про присвоєння призначеному Зеленським на посаду його заступника Баканову офіцерського звання.

У відповіді прес-служби відомства на запит УП мова йде про те, що Баканов отримав військове звання лейтенанта після прийняття на військову службу в Службу безпеки України.

Згідно з повідомленням, Іван Баканов раніше був приписаний до Дніпродзержинському військкомату, військове звання – рядовий запасу.

Також у відомстві стверджують, що звання лейтенанта може бути присвоєно військовозобов’язаним або військовослужбовцям, які мають повну вищу освіту, що відповідає потенційної службової посади.