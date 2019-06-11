Слід суттєво підняти зарплати політикам і держслужбовцям – економіст

Всі ці нові, хороші люди в списках партій. За які гроші вони житимуть? За кілька десятків тисяч гривень зарплати?

Ні. Ні для кого не секрет, що більшості політиків та держслужбовців доплачують готівкою.

Ві думаєте, цього разу цього не буде? Бажано, щоб не було.

Як це змінити? Суттєво підняти зарплати політикам та держслужбовцям.

Чи суспільство готове до цього? Ні.

Що трапиться, якщо високих зарплат не буде? Відсутність незалежності.

Подобається це суспільству чи ні, але критично важливо підняти зарплати. Щоб не втратити цей політичний цикл.