При вході на роботу співробітників філії «Укрзалізниці» змушують проходити алкотестер

За її словами, всі працівники Південно-Західної залізниці» повинні проходити алкотестер перед роботою і після. Багатьох людей обурює нова система пропуску, адже у чергах доводиться проводити по 30-40 хвилин.

«Понеділок почався бадьоро. Я йому посміхнулась, він підморгнув мені у відповідь, але на цьому його привітність закінчилася. Мій лікнеп по правильному дутью в алкотестер тривав 50 хвилин. З перервами, зрозуміло. Я не буду розповідати, наскільки це принизливо. Хоча це дуже принизливо. Це просто за гранню фантастики, коли абсолютно тверезий чоловік 50 хвилин не може пройти на своє робоче місце, в орендований офіс. Також мене хвилює, наскільки це безпечно для здоров’я – дути на алкотестор, на який щодня дмуть сотні людей?», – написала вона.

За словами Тетяни Петровської, ідея з алкотестером належить директору регіонального філіалу «Південно-Західна залізниця» Роману Веприцкому.