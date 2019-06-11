Соратник Зеленського не може потрапити в «ЛНР», щоб відвідати могилу батька

Актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий заявив, що побоюється їхати до родичів, які живуть в окупованому Алчевську Луганської області.

Про це він розповів в інтерв’ю Олесі Бацман в ефірі телеканалу «Наш».

Кошовий зазначив, що вже п’ять років не може поїхати на могилу до батька, тому що «його там розшукують». «Я не знаю, як [розшукують]. Ходять різні чутки: «ЛНР» відразу на підвал, ще щось», — додав він.

Актор розповів, що його мама не може переїхати з Алчевська в Київ, тому що доглядає за своїми літніми батьками, які відмовляються їхати.

За словами Кошового, знайомі його родичів в Алчевську ради приходу до влади Володимира Зеленського і чекають від нього «вирішальних кроків» щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Ті люди, які спілкуються з моїми родичами, — ніколи не хотіли в Росію. Там таких багато», — підкреслив він.

Також Кошовий не погодився з думкою олігарха Ігоря Коломойського про те, що на Донбасі — громадянська війна. «Я хочу, щоб росіяни звідти пішли. Вони прийшли, натворили справ. Не підуть, значить [їх] будуть виганяти», — заявив актор.