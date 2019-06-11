Путін відвів Лукашенко на інтеграцію 5 років?

Кремль продовжує посилювати тиск на керівництво Білорусі, яке в 2019 році розраховує отримати від Москви майже 1 млрд доларів.

Питання про виділення грошей Мінську, який попросив 650 млн доларів у вигляді кредиту і ще 400 млн в якості компенсації за податковий маневр у нафтовій галузі, повинен розглядатися в ув’язці з подальшою інтеграцією Росії і Білорусі, заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов.

Хоча формально Росія не ставить будь-яких умов для грошової допомоги, підкреслив він, у Москві не вважають правильним просто так перераховувати кошти.

«Наша позиція в тому, що нам необхідно приймати комплексне рішення, яке б стосувалося бачення нашої подальшої інтеграції в частині союзного договору, і тоді ми будемо розуміти і орбіту наших фінансових відносин», – цитує Сілуанова Reuters.

Програма подальшої інтеграції в рамках союзного договору, буде на 90% готова до 21 червня, після чого її планують направити на схвалення уряду двох країн.

Документ, підготовлений міжурядовою робочою групою, яку з російської сторони очолює глава МЕР Максим Орєшкін, а з білоруської – міністр економіки Дмитро Крутий, буде розрахована на період до 2022-23 рр., розповів Крутий в кулуарах ПМЕФ.

«Оновлена програма поглиблення інтеграції» буде включати в першу чергу економічні питання, а політичний компонент, який, за словами Крутого, «так турбує широку громадськість», «свідомо відсунутий убік», пише finanz.ru.

Обговорюються створення єдиних ринків газу, нафти і нафтопродуктів, ринку електроенергії, а також а також промисловості і фінансового ринку, повідомив Крутий.

«Питання енергетики, питання банківського сектора – вони більш складні. Вони зараз обговорюються в більш складному режимі, скажімо так», – додав він.

В рамках союзного договору Росія і Білорусь обговорюють можливість створення єдиної валюти, розповів у свою чергу Орєшкін.

«Цей пункт записаний в Союзному договорі, тому це обговорюється, зустрічаються центральні банки, обговорюють, варто чи не варто це робити, як це робити, в які терміни це робити», – сказав Орєшкін.

Але єдина валюта не входить до компетенції уряду, заперечив Крутий. «Це питання центральних банків, – підкреслив він. – ЦБ і в Росії, і в Білорусі незалежні від уряду, на урядовому рівні це не буде вирішуватися і обговорюватися. Це, звичайно ж, рівень обговорення для президента».

За даними Bloomberg, в Кремлі розглядалася можливість змусити Білорусь приєднатися до Росія зі створенням нової держави, щоб таким чином продовжити аж до довічного перебування у влади Володимира Путіна, правління якого вже поступається лише рекорду, встановленого Йосипом Сталіним (31 рік).

Путін, як говорили джерела агентства в Кремлі, може очолити нову державу, що дозволить йому обійти конституційне обмеження на кількість президентських термінів. Сам Путін поки що такий сценарій публічно відкидає.

«Немає і бути не може», – заявив він на пленарній сесії ПМЕФ 7 червня, відповідаючи на питання, чи можливе об’єднання з Білоруссю до 2024 році заради продовження його повноважень.