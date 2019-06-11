Серіал «Чорнобиль» продовжать: знімати будуть в Україні

Творці відомого міні-серіалу «Чорнобиль» американського каналу HBO задумалися про зйомку 6-го, бонусного епізоду, в якому покажуть Чорнобильську зону відчуження через 30 з гаком років після аварії на ЧАЕС.

«Цікавий факт, про який ми дізналися у прес-турі в Чорнобильську зону від Сергія Мирного, творці міні-серіалу «Чорнобиль» обговорюють можливість повернутися в Київ і Чорнобильську зону, щоб зняти епізод 6 — документальну серію про те, як виглядає Чорнобильська зона 30+ років після катастрофи і взяти інтерв’ю зі свідками аварії на ЧАЕС», — наголошується в повідомленні.