Молодежная Сборная Украины – в финале чемпионата мира по футболу

Молодежная сборная Украины выиграла у Италии в полуфинале чемпионата мира U-20 со счетом 1:0 и сыграет в финальном матче.

В первом тайме на поле была осторожная игра без моментов зато с большим количеством единоборств. Команды выжидали ошибок друг друга и старались “ломать” игру соперника. Немного лучше в такой игре выглядела Украина, которая дала сопернику лишь раз пробить по своим воротам, да и тот мимо, а сама пробила восемь раз, в том числе два в площадь ворот. При этом, нужно признать, что первый удар Сикана вышел спонтанным и слабым в руки киперу, а второй от Булецы со штрафного с дальней дистанции стал разминкой для вратаря.

Куда активнее Италия заиграла после перерыва и первые 15 минут второго тайма сборная Украины отбивалась. Был момент у Пинамонти, когда он выиграл борьбу у защитника и вышел один на один с Луниным, но пробил прямо в нашего голкипера.

Гол в наши ворота в эти минуты где-то назревал, но забили мы. После прострела от Конопли с правого фланга Супряга пропустил мяч в штрафной, а Булеца почти с 11 метров расстрелял ворота соперника. Шла 65-я минута матча.

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Спустя пару минут Супряга обязан был добивать соперника. После идеальной передачи Булецы он вышел один на один с голкипером, но пробил мимо ворот.

Итальянцы пытались отыграться, но очень спешили и это мешало им создать что-то опаснее, чем заброс/прострел в штрафную, с чем справлялись Лунин и защитники.

Ситуация для сборной Украины усложнилась на 80-й минуте. Денис Попов во время верховой борьбы зацепил соперника рукой. Арбитр дал нашему ключевому защитнику желтую карточку, но для него оказалась второй в матче.

Оставалось играть в меньшинстве. Кащук мог сделать это время спокойным для нас, но после его удара с угла штрафной в дальнюю девятку мяч попал в крестовину.

Италия была близка к тому, чтобы перед финальным свистком сравнять счет. Скамакка выиграл борьбу у Бондаря и забил, но гол был отменен после просмотра момента с помощью VAR – итальянец ударил Бондаря локтем. После этого у Италии еще был угловой, но он опасности у наших ворот не принес.

В финале команде Петракова будет противостоять победитель второго полуфинала между Эквадором и Южной Кореей.

Украина – Италия 1:0

Гол: Булеца, 65

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия U-20: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).

Удаление: Попов (79).

Источник – isport

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