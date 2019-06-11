Пенсії: прив’язування стажу до віку скасовано

4 червня КСУ визнав неконституційними частину нововведень 2015 року, які стосуються виходу на пільгову пенсію за вислугою років.

Неконституційними у законі України “Про пенсійне забезпечення” визнали:

1. вікові обмеження (50 і 55 років для виходу на пенсію через вислугу років для працівників льотного і льотно-випробного складу, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів (це означає, що такі працівники мають право виходу на пенсію в разі досягнення певного стажу, незалежно від їхнього віку. Тобто не треба чекати досягнення 50 або 55 років, щоб піти на пенсію – це можна зробити в 45 чи навіть 40 років. Це залежить від вимог щодо стажу (наприклад, для працівників охорони здоров’я з 1 квітня 2018-го до 31 березня 2019 року – щонайменше 27 років);

2. зрівняння кількості років для набуття права на пенсію за вислугою років для жінок і чоловіків;

3. зрівняння вікового обмеження для виходу на пенсію за вислугою років для жінок і чоловіків, окрім тих, про яких ми зазначали вище (тобто жінки знову зможуть отримувати пільгову пенсію раніше за чоловіків).

На що опирався суд?

Пенсії за вислугу років встановлюють категоріям громадян, робота яких призводить до втрати працездатності. Тобто це роботи, які мають безпосередній вплив на здоров’я людини і можуть призвести до неможливості ефективно виконувати обов’язки без шкоди для власного здоров’я і безпеки оточення. Отже, втрата професійної працездатності або придатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугою років.

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Що стосується неконституційності зрівнювання вимог до віку і до стажу для жінок і чоловіків – тут усе просто. Встановлення меншого віку одержання пенсії для жінок є спеціальною гарантією законодавства України з охорони праці та здоров’я жінок. Робота на посадах, які дають право на пільгову пенсію, на думку КСУ, призводить до таких фізіологічних змін, які унеможливлюють виконання іншої роботи. Під час її виконання стан здоров’я може погіршуватися. А погіршення якості роботи створюватиме небезпеку не тільки цим жінкам, а й іншим людям.

Які наслідки?

За законом, положення, визнані КСУ неконституційними, втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.

Це означає, що з 5 червня 2019 року у громадян, котрі мають необхідний стаж роботи на посадах, про які йшлося вище, є законне право на отримання пенсії за вислугою років, незалежно від їхнього віку. Але не все так просто. З огляду на практику та з урахуванням дефіциту бюджету, органи Пенсійного фонду можуть не відразу виконувати рішення КСУ, чекатимуть законодавчих змін і відмовлятимуть у наданні відповідних пенсій. Якщо так буде, раджу звертатися по захист своїх прав до суду, який, найімовірніше, стане на ваш бік і зобов’яже відповідні органи ухвалити рішення про надання пенсії.

Джерело – gordonua

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