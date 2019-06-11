Четвертий номер у списку «Слуги народу» готував флешмоб з вдячністю Порошенко

Волонтер Давид Арахамія, який під №4 йде в партійному списку «Слуги народу», одразу після другого туру виборів запропонував усім бажаючим підтримати екс-президента Петра Порошенко «за всю його роботу» і взяти участь у флешмобі з хештегом #спасибоПАП.

Але зараз, враховуючи його позиції в списку Зеленського, в соцмережах над ним просто сміються.

«Я хотів би подякувати Петро Порошенко за всю його роботу», — писав Арахамія 22 квітня.

Він зазначив, що «жив по сусідству і бачив, скільки він (Петро Порошенко) повертався додому», і волонтеру було «видно, що він дуже багато вклав своїх сил і енергії».

«За те, що утримав країну у найбільш вирішальний момент, за те, що зробив Україну суб’єктом міжнародної політики, за безвиз, за те, що завжди готовий був займатися армією і вона реально сильно змінилася і зміцніла», — перерахував досягнення екс-президента Арахамія.

«Я сподіваюся, що Ви зможете відпочити, провести більше часу зі своєю сім’єю, відновитися, опрацювати свої кадрові промахи і продемонструвати новий рівень політики, вже в парламенті.

Хотів би запустити Фейсбук флешмоб, щоб якось підтримати в цей період.

Робіть свої пости з хештегом #спасибоПАП», — резюмував представник партії Зеленського.

Видання зазначає, що в його послужному списку — робота радником голови Миколаївської облдержадміністрації Вадима Мерікова (ставленик команди Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова, але отримав посаду вже при президентові Петра Порошенка), а також в одній з волонтерських груп при Міністерстві оборони.