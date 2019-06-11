Чому порохоботы тоді не йшли під АП і не палили там прапори? — Касьянов

Петино «перемир’я» — розгромлений танками Гиркина 1-й блок-пост під Слов’янському. Це було п’ять років тому. Знімав я.

Порохоботы тоді не йшли під адміністрацію президента, не палили там прапори.

Не йшли вони під адміністрацію, коли росіяни розстрілювали наші війська як в тирі на кордоні в Секторі «Д».

Не протестували, коли нашій угруповання під Иловайском відчайдушно потрібна була допомога, а ця допомога день у день вправлялася в тупий муштри, щоб пройти «переможним» маршем по Хрещатику.

Плювати порохолизам було на критичне становище під Маріком, коли противник захопив Новоазовськ.

Плювати було на оточений 32-й блок-пост, на оточення Дебальцеве…

Політичні повії. Раби свого господаря.

Втім, і ця шалена вышиватная зелень нічим не краще — ті ж боягузливі травоїдні в псевдопатріотичного оболонці.