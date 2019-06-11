Донецьк — особа «благополуччя» «ДНР»: блогер зняв відео про обстановку в центрі міста

Літній вечір жителі непідконтрольного Донецька люблять проводити на бульварі Пушкіна і на набережній Кальмиусского водосховища — відпочивають у кафе, гуляють з дітьми на численних дитячих майданчиках, слухають музику у виконанні вуличних музикантів.

Про це розповів місцевий житель, автор YouTube-каналу «Виконста».

Своїм відеороликом він спробував відповісти на найпопулярніший за останні 5 років питання: де ж люди? Блогер зазначив, що в п’ятницю ввечері (о 19:45) гуляють дуже багато — в кафе немає вільних місць, зайняті всі парковки.

«В основному на бульварі Пушкіна ближче до 7 години вечора всі виходять і до 21:30 — 22:00 там спостерігається просто колосальне скупчення людей, — розповів він. — Звичайно, якщо в цей час проїхати на околицю, на Петрівку, на ж/д вокзал — там не буде стільки людей. Центр — є центр».

Також донеччани люблять і набережну Кальміусу. Там гуляють з дітьми, займаються спортом, є можливість орендувати човен і поплавати.

Автор відео звернув увагу глядачів на те, що в місті чисто, працюють фонтани і пахнуть троянди. Він підкреслив:

«Троянди — гордість нашого міста, їх вже понад 1 мільйон — не самих троянд, а чагарників. А в чагарнику, самі розумієте, не одна квітка».

Однак у коментарях до відео резонно помітили, що центр міста — ще не все місто, що околиці раніше зруйновані. На думку людей, фарбовані бордюри абсолютно не важливі в умовах війни і є лише імітацією нормального життя.

«Я сумую за часу, коли не було війни і все було ціле, всі були живі. Радість від фарбованого бордюру як-то неповна, коли в декількох кілометрах від війни продовжують вмирати люди, околиці зруйновані. А центр „ДНР“ імітує, що цього нічого немає»,

«Центр тримають в чистоті посиленою частково для ЗМІ. Донецьк — це особа „благополуччя“ „ДНР“ як би. Щоб Пушилин сказав Москві — де гроші»,

«Донецьк — це не тільки вул. Артема, Університетська та Набережна. Це так само Петровський район і Трудовскіє, до яких ні у одного чиновника руки не доходять. Це розбитий і кинутий Жовтневий. Це селище Лідіївка і Абакумова… А нумо, покажіть нам ці квітучі і доглянуті райони, а так само живуть там задоволених жителів», — написали донеччани.