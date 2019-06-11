МЗС рекомендує українцям не відвідувати одну з країн Східної Африки

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок в Судан у зв’язку з погіршенням ситуації з безпекою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мзс.

“У зв’язку з істотним погіршенням ситуації з безпекою в Республіці Судан, масовими демонстраціями і сутичками протестувальників із представниками силових структур Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися поки від поїздок в Республіку Судан, а тим громадянам, які вже перебувають у цій країні, покинути її територію”, – сказано в повідомленні.

У разі відсутності можливості безпечно виїхати з країни рекомендується не залишати місць проживання та відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

При виникненні обставин, які потребують негайного консульського реагування, МЗС рекомендує невідкладно звертатися в посольство України в Єгипті.