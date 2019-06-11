Конституційний суд перейшов до закритого розгляду справи про розпуск Заради Зеленським

Конституційний суд України завершивши відкриту частину розгляду подання щодо законності розпуску Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським та перейшов до закритого розгляду. Рішення оприлюднять на сайті КСУ.

Після завершення виступів сторін, суд одностайно проголосував за завершення відкритої частини слухань.

«Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду оголошую завершеною. Конституційний суд не завершивши свою роботу, він переходити у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення у даній справі. Рішення… буде оприлюднено на офіційному веб-сайті», — сказала голова КСУ Наталя Шаптала.

Дати, коли рішення буде оприлюднене на сайті КСУ, судді не вказали.