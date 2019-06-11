Ярош звинуватив Філарета в підіграванні Кремлю

Депутат ВР, екс-глава “Правого сектора” Дмитро Ярош звинуватив почесного патріарха Православної церкви України Філарета в підіграванні Кремлю.

“Я український греко-католик, але вважаю, що створення Помісної Української Православної Церкви – це справа не лише православних. Це подія, крім релігійного, має і ідеологічне та державне стратегічне значення для “мертвих, живих і ненароджених” українців. Владика Філарет, схаменіться! Не підіграють Кремлю! Особливо зараз – коли реванш імперії як ніколи небезпечний”, – написав він.

Також Ярош закликав Філарета не послаблювати українство і християнство.