Повна секретність: Росія засекретила компанії, що працюють в Криму

Російський уряд ухвалив постанову, згідною з якою у держреєстрі юридичних осіб дозволяється засекречувати дані про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Відповідна постанова №729 від 6 червня опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації за підписом російського прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

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Згідно з документом, доступ до інформації в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий: якщо відносно компаній діють іноземні санкції, якщо компанії уповноважених банків працюють для держоборонзамовлення, якщо компанії знаходяться, працюють або зареєстровані на території анексованого Криму та Севастополя.

“Доступ до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію), зазначеному в підпункті “н” пункту 1 статті 5 федерального закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців”, може бути обмежений у разі, якщо такі відомості містять інформацію про філії і (або) представництва юрособи, розташованих на території Криму і (або) на території Севастополя”, – сказано у постанові.

Джерело – Українська правда

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