У Гройсмана запропонували закрити майже третина сільських шкіл України

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України вважають, що сьогодні близько 30% сільських шкіл потрібно оптимізувати.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та регіонального розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

«У сільських школах дуже низький рівень освіти. Іноді навіть кількість вчителів перевищує кількість учнів. Потрібно слідувати зарубіжного досвіду і такі школи закривати. Іншими словами, потрібно оптимізувати близько 30% сільських шкіл», — заявив заступник міністра.

За його словаам, на цей процес піде не за місяць чи рік, а потрібна програма на 10 років.

«Різко зробити це неможливо. І робити це треба не силовим шляхом, а шляхом створення хороших шкіл, щоб туди почали їздити, тоді старі школи самі себе зживуть… Придбати сучасний автобус і підвозити дітей — у кілька разів дешевше і ефективніше, ніж утримувати стару школу», — резюмував він.