Бійці ВСУ ліквідували під Донецьком близького друга Ходаковського

Сьогодні, 11 червня відбулася прощальна церемонія з ліквідованим на Сході України терористом незаконних збройних формувань Донбасу Іваном Моисеенковым.

Бойовик був знищений українськими захисниками під Донецьком ще 9 червня. Сам він родом теж із Донецька, хоча чомусь користувачі соціальних мереж відзначали, що він із столиці країни-агресора Російської Федерації.

Про загибель прихильника «русского мира» на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, він же «Штірліц». Також новина про це підтвердив ще один відомий український блогер Necro Mancer. Таким чином, Штефан написав: «Бригаду-200 дев’ятого червня поповнив Моїсеєнко Іван, він же «Маз» з Донецька. Відомо, що зрадник України, який був ліквідований, проходив службу в батальйоні терориста Олександра Ходаковського «Схід».